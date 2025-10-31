Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки

Характер собаки практически нельзя изменить, однако можно скорректировать его нежелательные проявления, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. По его словам, все живые существа имеют свои особенности, как и люди, и это абсолютно нормально.

Одни собаки действительно довольно контактны, другие предпочтут одиночество. Существуют некоторые особенности, которые действительно присущи той или иной породе, но в одном и том же помете могут быть совершенно разные по характеру щенки, — объяснил Голубев.

Он отметил, что коррекцию поведения эффективнее всего проводить в первые полгода жизни собаки. В частности, можно исправить приступы агрессии у питомца или тревожность. Как правило, такие проявления сигнализируют о том, что животное пережило негативный опыт.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что во время осенних прогулок собаки могут отравиться желудями или дубовыми листьями. Опасность для питомцев также представляют каштаны и грибы.