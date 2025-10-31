Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:35

Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки

Кинолог Голубев: характер собаки крайне сложно изменить

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Характер собаки практически нельзя изменить, однако можно скорректировать его нежелательные проявления, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. По его словам, все живые существа имеют свои особенности, как и люди, и это абсолютно нормально.

Одни собаки действительно довольно контактны, другие предпочтут одиночество. Существуют некоторые особенности, которые действительно присущи той или иной породе, но в одном и том же помете могут быть совершенно разные по характеру щенки, — объяснил Голубев.

Он отметил, что коррекцию поведения эффективнее всего проводить в первые полгода жизни собаки. В частности, можно исправить приступы агрессии у питомца или тревожность. Как правило, такие проявления сигнализируют о том, что животное пережило негативный опыт.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что во время осенних прогулок собаки могут отравиться желудями или дубовыми листьями. Опасность для питомцев также представляют каштаны и грибы.

