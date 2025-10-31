Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:02

Ветеринар раскрыл неочевидную опасность для собак во время осенних прогулок

Ветеринар Руденко: осенью собаки могут отравиться дубовыми листьями или желудями

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во время осенних прогулок собаки могут отравиться желудями или дубовыми листьями, заявил RT ветеринар Андрей Руденко. Опасность для питомцев также представляют каштаны и грибы.

В желудях и дубовых листьях содержится дубильная кислота, которая поражает печень и почки. Если у собаки есть хронические заболевания этих органов, то желуди и листья дуба в разы усилят их. Признаки отравления дубильной кислотой — рвота, диарея, в том числе с кровью, боль в животе и вялость, — предупредил Руденко.

Съеденные питомцем желуди чреваты закупоркой кишечника и даже летальным исходом, а каштаны могут вызвать рвоту, диарею и боль в животе. Грибы, в свою очередь, могут привести к отравлению. Врач напомнил, что на прогулке собака может контактировать с калом другого животного, который может быть заражен.

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал приучать собаку к чистке зубов с самого раннего возраста. По его мнению, лучше дать время питомцу для знакомства с новыми предметами — щеткой и пастой.

