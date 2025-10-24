Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:05

Кинолог дал советы, как приучить собаку к чистке зубов

Кинолог Голубев: приучать собаку к чистке зубов лучше с детства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Знакомить щенка со средствами гигиены для полости рта можно уже с первых дней дома, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он советует не сразу начинать процедуры, а дать питомцу время для знакомства с новыми предметами.

Это единственный способ избежать в будущем серьезных проблем с полостью рта. Поэтому приучать собаку к уходу нужно с самого раннего возраста. Если запустить проблему, в будущем это приведет к еще более неприятным процедурам, но уже в кабинете у ветеринарного врача, — отметил Голубев.

Кинолог посоветовал не забывать про положительное подкрепление — хвалить собаку необходимо каждый раз, когда она проявляет интерес к предметам. Он уточнил, что чаще всего для подкрепления используются лакомства, однако во время чистки зубов лучше обойтись без них.

Ранее Голубев рассказал, что осенью и зимой собаке нужно давать витамин D. У каждой породы есть своя норма по данному витамину, поэтому нужно обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

собаки
кинологи
гигиена
питомцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз уличили в разработке новых санкций против ЛУКОЙЛа
Как выбрать металлоконструкции: на что обратить внимание при заказе?
В Кремле указали на «слишком затянувшуюся паузу» в переговорах по Украине
В Кремле сообщили о подготовке международного телефонного разговора Путина
В Кремле анонсировали проведение заседания Совбеза во главе с Путиным
В Кремле ответили на информацию о срыве саммита в Будапеште
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.