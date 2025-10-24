Кинолог дал советы, как приучить собаку к чистке зубов Кинолог Голубев: приучать собаку к чистке зубов лучше с детства

Знакомить щенка со средствами гигиены для полости рта можно уже с первых дней дома, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он советует не сразу начинать процедуры, а дать питомцу время для знакомства с новыми предметами.

Это единственный способ избежать в будущем серьезных проблем с полостью рта. Поэтому приучать собаку к уходу нужно с самого раннего возраста. Если запустить проблему, в будущем это приведет к еще более неприятным процедурам, но уже в кабинете у ветеринарного врача, — отметил Голубев.

Кинолог посоветовал не забывать про положительное подкрепление — хвалить собаку необходимо каждый раз, когда она проявляет интерес к предметам. Он уточнил, что чаще всего для подкрепления используются лакомства, однако во время чистки зубов лучше обойтись без них.

Ранее Голубев рассказал, что осенью и зимой собаке нужно давать витамин D. У каждой породы есть своя норма по данному витамину, поэтому нужно обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.