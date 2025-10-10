Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время Кинолог Голубев: осенью и зимой собаке нужно давать витамин D

Осенью и зимой собаке нужно давать витамин D, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, которые передает «Радио 1», у каждой породы будет своя норма.

Позаботьтесь о питомце — проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и подберите дозу, исходя из размера и возраста питомца, — посоветовал он.

По его словам, недостаток витамина D у собак возникает из-за сокращения светового дня и менее интенсивных прогулок. При этом собаки нуждаются в нем даже больше, чем люди, поскольку кожа большинства пород покрыта шерстью, препятствующей воздействию ультрафиолета.

