10 октября 2025 в 11:10

Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время

Кинолог Голубев: осенью и зимой собаке нужно давать витамин D

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью и зимой собаке нужно давать витамин D, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, которые передает «Радио 1», у каждой породы будет своя норма.

Позаботьтесь о питомце — проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и подберите дозу, исходя из размера и возраста питомца, — посоветовал он.

По его словам, недостаток витамина D у собак возникает из-за сокращения светового дня и менее интенсивных прогулок. При этом собаки нуждаются в нем даже больше, чем люди, поскольку кожа большинства пород покрыта шерстью, препятствующей воздействию ультрафиолета.

Ранее кинолог Владимир Уражевский заявил, что если запрет на содержание опасных пород собак в многоквартирных домах будет принят, то многие животные могут оказаться на улице. По его словам, найти приют для питомцев сложно, так как они часто переполнены.

