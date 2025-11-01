Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 17:41

Названа самая психически нестабильная порода собак

Ветеринар Анвари назвал кокер-спаниелей самыми психически нестабильными собаками

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Английские кокер-спаниели являются самыми психически нестабильными собаками, заявил ветеринар Амир Анвари в своем TikTok-канале. По его словам, эту породу «без сомнения» можно считать наиболее «неуравновешенной».

На видео, которое выложил Анвари, он танцует под музыку, а внизу всплывает надпись «Какая порода собак самая психически неуравновешенная?». Спустя несколько тактов ответ появляется в тексте над его головой — «Кокер-спаниель». В подписи к ролику ветеринар добавил: «Без сомнения!»

Ранее кинолог Владимир Голубев сообщал, что характер собаки практически нельзя изменить, однако можно скорректировать его нежелательные проявления. По его словам, все живые существа имеют свои особенности, как и люди, и это абсолютно нормально.

До этого ветеринар Андрей Руденко заявил, что во время осенних прогулок собаки могут отравиться желудями или дубовыми листьями. Опасность для питомцев также представляют каштаны и грибы. Съеденные питомцем желуди чреваты закупоркой кишечника и даже летальным исходом, а каштаны могут вызвать рвоту, диарею и боль в животе. Грибы, в свою очередь, могут привести к отравлению.

