01 ноября 2025 в 20:27

Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию

BZ: Запад не пускает туристов в Россию, чтобы скрыть ее процветание

Парящий мост, «Зарядье» Парящий мост, «Зарядье» Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Западные власти намеренно запрещают своим гражданам путешествовать в Россию, уверена автор издания Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер. Так они пытаются скрыть, что страна процветает, несмотря на санкционное давление, подчеркнула аналитик.

19-й пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. <…> Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе, — уточнила Мюллер.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва вводит запрет на въезд для ряда представителей стран Евросоюза в ответ на утверждение 19-го пакета санкций. Отмечалось, что меры коснутся представителей силовых структур, сотрудников госучреждений и коммерческих компаний, а также граждан стран ЕС, оказывавших военную поддержку Киеву.

До этого крупнейший индийский НПЗ Indian Oil Corp возобновил закупки российской нефти, несмотря на санкционное давление Запада. Согласно информации источников, IOC приобрела около 3,5 млн баррелей нефти марки ESPO по цене, близкой к дубайским котировкам.

