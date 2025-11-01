В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»

Реальность российской ракеты «Буревестник» не вызывает сомнений на Западе, где серьезно обеспокоены тем, какое вооружение Россия может продемонстрировать далее, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе научно-туристического форума «Открой атом». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, интерес международного сообщества к российским военным разработкам продолжает сохраняться на высоком уровне.

Мы сейчас слышим отзывы. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие, — сказала Захарова.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что испытания российского аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили с толку президента США Дональда Трампа. По его мнению, именно это побудило американского лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.

Обозреватель Брэндон Вайхерт отметил, что западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.