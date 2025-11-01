Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 17:20

В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий

Журналист Фази осудил Германию за помощь Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Журналист Томас Фази в соцсети Х усомнился в правильности идеи Германии помочь Украине. Он напомнил, что силами Киева в ФРГ была уничтожена энергетическая инфраструктура.

Германия хочет помочь Украине, которая разбомбила немецкую энергетическую инфраструктуру, восстановить ее. Такое нарочно не придумаешь, — подчеркнул журналист.

Ранее опросы показали, что уровень недовольства жителей Германии работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) достиг 72%. Это самый высокий процент с момента его вступления в должность.

До этого стало известно, что Германия в 2026 году направит €377 млрд (34,7 трлн рублей) на модернизацию армии и закупку вооружений. Средства пойдут на реализацию около 320 проектов, включая разработку новых образцов техники и оборудования. Исполнители определены по 178 из них, из которых 160 контрактов заключены с немецкими компаниями.

Также сообщалось, что химической промышленности в Германии грозит крупный кризис из-за высоких цен на энергоресурсы. Местные предприятия не выдерживают конкуренции с азиатскими странами — там энергия стоит меньше, а сертификаты на выбросы углекислого газа не требуются.

Германия
Украина
помощь
инфраструктуры
