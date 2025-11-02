Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россия добавила в санкционный список двух граждан Украины

Россия ввела санкции против украинских министров Марченко и Соболева

Сергей Марченко Сергей Марченко Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Российской Федерации расширило перечень физических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации постановлению, в санкционный список включены министр финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства страны Алексей Соболев.

Введение ограничительных мер предполагает применение комплекса специальных экономических мер в отношении указанных лиц. Санкционный режим включает блокировку безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, находящихся на территории Российской Федерации. Также подлежит замораживанию любое имущество украинских министров, расположенное в юрисдикции России.

Принятые меры являются частью системы специальных экономических ограничений. Они принимаются Россией в рамках реализации внешнеполитического курса.

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разблокировки активов российских инвесторов без американской лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Крупный брокер, активно занимающийся вопросами разморозки, подтвердил такую информацию.

