Министра обороны Германии нарисовали в комиксе об Астериксе Писториус стал персонажем 41-го выпуска комикса «Астерикс в Лузитании»

Министр обороны Германии Борис Писториус стал персонажем нового, 41-го выпуска знаменитой французской серии комиксов, сообщает Bild. Речь идет об «Астериксе в Лузитании». В новом выпуске герои Астерикс и Обеликс сражаются с римлянами в Португалии.

Среди противников персонажей появилась карикатурная версия главы оборонного ведомства ФРГ — римский центурион по имени Писториус. Это первый случай, когда действующий немецкий политик стал персонажем комиксов об Астериксе. На страницах известного цикла уже появлялись карикатуры на Брижит Бардо, Сильвио Берлускони и Альбера Камю.

Переводчик комиксов Клаус Йекен пояснил, что для всех персонажей «Астерикса» характерны описательные имена и фамилия Писториуса идеально подошла для этой традиции. Во французском оригинале офицера зовут Nouvelopus («Новое дело»), но в немецкой версии персонаж получил имя Писториус. Йекен подчеркнул, что такое решение является не политическим выпадом, а скорее данью уважения министру.

Переводчик добавил, что, хотя «старый добрый Писториус» потерпел поражение от галлов, усиленных волшебным зельем, это нисколько не позорно. В конце концов, даже великому Цезарю не удается победить Астерикса и Обеликса. Сам Писториус пока не комментировал появление персонажа с его именем в комиксе.

Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца и министра обороны страны «отправили» в ВСУ. Лидер партии АдГ Алис Вайдель выступила с таким призывом на фоне возможной отправки немецких солдат на Украину.