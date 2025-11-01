Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине Филиппо: подобные Каллас люди стремятся втянуть ЕС в конфликт с Россией

Политики, такие как Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, стремятся вовлечь страны сообщества в прямое противостояние с Россией, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Он также выступил с призывом к Франции покинуть ЕС из-за несогласия с политикой руководства.

И эта сумасшедшая европомешанная женщина еще и отдает нам приказы?! Посмотрите-ка! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! С нас хватит! — прокомментировал Филиппо.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о возможности «стереть Москву с карты мира» и тем самым вызвал резкую критику со стороны Филиппо. Лидер партии «Патриоты» назвал такие высказывания опасными и безумными, подчеркнув, что они создают угрозу безопасности Европы и могут привести к масштабному военному конфликту.

До этого Филиппо заявил в соцсети X, что президент Франции Эммануэль Макрон, объявив о намерении поставить Киеву новые партии зенитных ракет Aster и истребителей Mirage, стремится к продолжению конфликта. Филиппо подчеркнул, что такая политика Парижа приведет к истощению французской армии.