«Полезные дураки США»: Франция готовит армию к конфликту, чем ответит РФ

Глава Главного штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон приказал армии готовиться к столкновению с Россией, которое может произойти через три-четыре года. Что стоит за этим решением, готов ли Париж к войне, что ответила Москва — в материале NEWS.ru.

Что заявили французские военачальники о подготовке к войне с Россией

В конце октября начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил в Национальном собрании республики, что Россия — это страна, которая «может попытаться продолжить войну на нашем континенте». «Первая задача, которую я поставил Вооруженным силам, — быть готовыми к столкновению через три-четыре года», — сказал военачальник.

Генерал также отметил, что Москва якобы считает Европу коллективно слабой, что создает возможности для дальнейшей экспансии после завершения конфликта на Украине.

В посольстве России в Париже заявили, что были возмущены заявлением Мандона. В дипмиссии заверили граждан Пятой республики, что Москва не планирует развязывать войну в Европе. Дипломаты подчеркнули, что Мандон должен признать, кто является истинным инициатором конфликта.

В свою очередь, начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил, что Париж готов вмешаться в войну на Украине в 2026 году. По его словам, речь идет о вводе воинского контингента. «В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины», — сказал Шилль.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подчеркнул, что о подготовке к конфликту речь не идет. «Любой Генштаб и Министерство обороны всегда рассматривают возможность войны и готовятся к ней — это их работа. Тем более они обязаны это делать, если политическое руководство страны постоянно говорит об этом и ставит такую задачу», — заявил парламентарий NEWS.ru.

По мнению Миронова, во Франции знают, что у России нет никаких планов нападения на Европу.

«Пугать европейских обывателей мифической „российской угрозой“ любят со времен Петра I. У них простой план: поддерживать войну на Украине руками украинцев и жить в полувоенном положении, не вступая в прямой конфликт с Россией, который грозит им уничтожением»», — отметил он.

Кто подталкивает французов к антироссийской истерии

По мнению экспертов, за действиями Франции стоит НАТО. В конце июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны-участницы увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. По его словам, если этого не сделать, то Россия якобы может атаковать входящие в Блок государства через 3–7 лет.

Президент России Владимир Путин назвал такие заявления страшилкой об угрозе РФ. По его словам, это беспардонная ложь лидеров стран НАТО своему населению.

«Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России. О каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год», — сказал глава государства.

По мнению зампреда Совета Федерации РФ Константина Косачева, страх европейцев перед Россией объясняется тем, что они бессознательно опасаются того, что выходит за границы их понимания.

«У этих европейских фобий есть естественная, объективная причина. Людям свойственно бессознательно опасаться чего-то, что выходит за границы их сознания, поскольку больше, мощнее и непонятнее», — заявил сенатор.

Что стоит за антироссийскими заявлениями французских военачальников

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции отрабатывает свою должность и деньги, заявил NEWS.ru завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Он военный, и ему необходимо выбивать средства, показывать свою значимость», — заявил эксперт. По его словам, Франция с легкой руки президента Эммануэля Макрона находится в информационно-пропагандистском угаре спасателей Европы. Подобные заявления хорошо ложатся в созданный контур, отметил он.

«Почему во Франции заявляют, что готовы воевать с нами через 3-4 года? Пять лет — много. Год нереально, а три года — самый раз. Неизвестно, будет ли глава Генштаба занимать свою должность в это время. Макрону осталось два года. Эти цифры звучат не из-за того, что он просчитал возможности военно-промышленного комплекса. Это политическая трескотня, просто пиар», — подчеркнул политолог.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что заявления французских военачальников — предупреждение о намерениях НАТО.

«В планы Российской Федерации не входит война с Францией и с Альянсом ни через 3-4 года, ни в каком бы то ни было обозримом будущем. Для мира нужно желание всех заинтересованных сторон, а для войны вполне хватит и одного», — сказал депутат в беседе с NEWS.ru.

По его словам, заявления французских военачальников означают, что Альянс планирует войну против России. «Они считают, что сейчас у нас вполне очевидное превосходство и по боевым возможностям, и по военному искусству. Надеются за 3-4 года его выровнять и получить серьезные дополнительные возможности», — пояснил Вассерман.

К чему может привести антироссийская риторика на Западе

У собеседников NEWS.ru вызывает тревогу риск превращения военных приготовлений в самосбывающееся пророчество. Чем активнее Франция и другие страны НАТО наращивают военный потенциал у российских границ, тем более вероятным становится ответ Москвы.

«К сожалению, это вполне возможно. На вооружение уходит очень много сил и средств. Это бездонная бочка, по сути. Хотя бы потому, что все вооружение устаревает, многое еще до использования. Очень часто возникает соблазн хоть как-то его применить. Гонка вооружений очень часто оборачивается войной, даже против желания ее участников», — сказал Вассерман.

По его мнению, Москве придется тратить все меньше сил на улучшение мирных возможностей и все больше — на подготовку к войне.

«Нам надо исходить из того, что говорили в Риме: хочешь мира, готовься к войне. Мы должны рассматривать подобные заявления именно как предупреждение, протокол о намерениях противника», — сказал депутат.

Миронов отметил, что европейские элиты заинтересованы в эскалации конфликта ради мобилизации резервов и личного обогащения. «Пугать Россией очень удобно — на нее можно списать очень многое, что они и делают все последние годы, неплохо зарабатывая на русофобии», — подчеркнул политик.

При этом, по его словам, еврочиновники и лидеры некоторых стран ЕС, в частности Франции, оказываются полезными дураками для США, которые ослабляют европейских конкурентов. «Я уверен, закат Европы неизбежен. Он наступит без войны с Россией. Но подготовка к отражению мнимой российской агрессии неизбежно ускорит крах Евросоюза», — заключил Миронов.

