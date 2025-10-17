Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему отказаться от закупок российской нефти. В Нью-Дели не подтвердили эту информацию, а в Москве сообщили о продолжении стабильных поставок. При этом источники в Белом доме отмечают, что импорт энергоносителей из РФ, вероятно, сократился наполовину. Может ли Индия сделать энергетический разворот, что ответили на слова Трампа в Кремле — в материале NEWS.ru.

Что сказал Трамп о закупках Индией российской нефти

15 октября Трамп заявил, что Индия якобы намерена полностью отказаться от импорта российской нефти.

«Моди меня сегодня заверил в том, что Индия не будет покупать нефть у России. Это большой шаг. Это не произойдет сразу, но процесс уже запущен», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что в будущем он намерен добиваться того, чтобы Китай отказался от поставок российских энергоносителей.

Как власти Индии ответили на заявление Трампа об импорте российской нефти

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что ему ничего не известно о телефонном разговоре Моди с Трампом.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решения о закупках нефти принимаются исходя исключительно из национальных интересов и соображений энергетической безопасности.

«Мы руководствуемся интересами индийского потребителя и стабильностью мирового рынка», — говорится в заявлении.

По сути, в Индии дали понять, что США не диктуют этой стране условия энергетической политики. Кроме того, в Нью-Дели не подтвердили слова Трампа о якобы произошедшем разрыве с Россией.

Сократила ли Индия объемы импорта нефти из РФ

Источник в Белом доме сообщил, что индийские нефтеперабатывающие заводы якобы сократили на 50% импорт черного золота из России. Утверждается, что это решение было принято после переговоров с представителями американской администрации.

Индийские СМИ приводят другие данные. Газета The Times of India сообщила, что ни один из крупных переработчиков страны не подтвердил информацию о сокращении импорта энергоносителей.

«Мы не получали новых указаний от правительства. Контракты на поставки на ноябрь уже подписаны», — отметил представитель одной из ведущих нефтяных компаний.

Сколько нефти Россия поставляет в Индию

Россия прочно удерживает позиции ведущего поставщика нефти в Индию. На ее долю приходится 35% от всего импорта черного золота. Это эквивалентно примерно 1,7 млн баррелей в сутки. При этом нефть продается Нью-Дели с дисконтом в размере 5%, что позволяет властям Индии сдерживать внутренние цены на топливо.

Вице-премьер России Александр Новак 15 октября заявил, что основные расчеты за черное золото между РФ и Индией идут в рублях. При этом Нью-Дели начал оплачивать часть поставок юанями. Однако доля таких расчетов, по словам Новака, остается небольшой.

Что говорят в России о поставках нефти в Индию

В Москве спокойно отреагировали на заявления Трампа о предполагаемом отказе Индии от поставок российской нефти.

«Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», — сказал Новак.

В Кремле отметили, что ориентируются только на заявления индийских властей.

«Мы руководствуемся официальными заявлениями, сделанными МИД Индии, а также заявлениями из Дели и Пекина. Они доступны всем. Именно на них мы и опираемся», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

