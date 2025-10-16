В МИД Индии ответили на заявления Трампа о российской нефти

Индия при формировании политики импорта энергоносителей руководствуется исключительно интересами национальных потребителей, заявил представитель МИД страны Рандхир Джайсвал. Данное заявление прозвучало в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о якобы готовности Дели прекратить закупки российской нефти, передает ТАСС.

Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели, — сказал Джайсвал.

Ранее Трамп заявил журналистам, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. Американский лидер напомнил о своей постоянной критике энергетического партнерства Дели с Москвой.

Кроме того, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил о неприятии Пекином любых форм внешнего давления и принуждения. Данное заявление стало ответом на обращение президента США с призывом прекратить закупки российской нефти.