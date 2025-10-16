Новак раскрыл, что не так с заявлением Трампа об Индии и российской нефти

Новак раскрыл, что не так с заявлением Трампа об Индии и российской нефти Новак: Россия ожидает продолжения энергосотрудничества с Индией

Россия уверена в сохранении энергетического партнерства с Индией, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его комментарии прозвучали после заявлений президента США Дональда Трампа, что Индия якобы откажется от закупок российской нефти, передает ТАСС.

Новак подчеркнул, что текущее взаимодействие с дружественными странами продолжается. Российский энергетический ресурс остается экономически выгодным и востребованным на международном рынке.

Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество, — сказал Новак.

Вице-премьер также прокомментировал информацию о возможном изменении позиции Нью-Дели, отметив, что подобные сигналы поступают исключительно из прессы. По его словам, индийские партнеры самостоятельно определяют свою внешнеэкономическую политику без давления извне.

Ранее Трамп заявил журналистам, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. Американский лидер напомнил о своей постоянной критике энергетического партнерства Нью-Дели с Москвой. Позже представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что республика при формировании политики импорта энергоносителей руководствуется исключительно интересами национальных потребителей.