16 октября 2025 в 11:08

Новак раскрыл, что не так с заявлением Трампа об Индии и российской нефти

Новак: Россия ожидает продолжения энергосотрудничества с Индией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия уверена в сохранении энергетического партнерства с Индией, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его комментарии прозвучали после заявлений президента США Дональда Трампа, что Индия якобы откажется от закупок российской нефти, передает ТАСС.

Новак подчеркнул, что текущее взаимодействие с дружественными странами продолжается. Российский энергетический ресурс остается экономически выгодным и востребованным на международном рынке.

Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество, — сказал Новак.

Вице-премьер также прокомментировал информацию о возможном изменении позиции Нью-Дели, отметив, что подобные сигналы поступают исключительно из прессы. По его словам, индийские партнеры самостоятельно определяют свою внешнеэкономическую политику без давления извне.

Ранее Трамп заявил журналистам, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность прекратить закупки российской нефти. Американский лидер напомнил о своей постоянной критике энергетического партнерства Нью-Дели с Москвой. Позже представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что республика при формировании политики импорта энергоносителей руководствуется исключительно интересами национальных потребителей.

