23 октября 2025 в 21:38

В посольстве России ответили на слова французского генерала

Посольство возмущено призывами генерала Мандона готовиться к столкновению с РФ

Фабьен Мандон Фабьен Мандон Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Посольство России в Париже выразило возмущение словами начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона, призвавшего французов готовиться к столкновению с РФ через три-четыре года. В Telegram-канале дипмиссии заверили граждан Пятой республики, что у Москвы нет таких планов.

С возмущением ознакомились с заявлениями начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона в Национальном собрании о том, что французская армия должна быть готова к столкновению в контексте противостояния с Россией в течение ближайших трех-четырех лет, — говорится в сообщении.

Дипломаты предположили, что подобные идеи мог высказывать сам французский генерал Мандон. В таком случае он должен признать истинного инициатора военного конфликта.

Ранее Мандон подчеркнул необходимость активизации усилий по перевооружению страны. По его словам, Москва якобы может рассмотреть возможность конфронтации в Европе.

До этого сообщалось, что политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС и ослабить сообщество в целом. При этом некоторые чиновники отметили, что экономическое положение еврозоны и так вызывает опасения.

