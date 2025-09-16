Страх европейцев перед Россией объясняется свойством бессознательно опасаться чего-то, что выходит за границы их сознания, поскольку оно больше, мощнее и непонятнее, заявил сенатор Константин Косачев в Telegram-канале. По его мнению, в России есть такая же почва для фобий по отношению к Китаю.

У этих европейских фобий есть естественная, объективная причина — людям свойственно бессознательно опасаться чего-то, что выходит за границы их сознания, поскольку больше, мощнее и непонятнее. Точно так же есть объективная почва для чисто людских фобий в России по отношению к тому же Китаю, — полагает Косачев.

Однако он отметил, что в России на государственном уровне развеивают подобные страхи так же, как и в Китае. В то же время в Европе, считает сенатор, такие опасения лишь культивируются.

Именно поэтому, и ни по какой иной причине, отношения между натовской Европой и Россией деградировали до абсолютного минимума, — подчеркнул он.

Ранее сенатор Владимир Джабаров говорил, что европейские страны рассчитывают ослабить Россию с помощью украинцев. Именно так он прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о нежелании конфронтации с РФ. Сенатор подчеркнул, что западные государства стремятся максимально ослабить Россию, чтобы впоследствии нанести по ней удар.