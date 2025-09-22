Мне нужны русские активы! Трамп обводит ЕС вокруг пальца, Макрон против

Мне нужны русские активы! Трамп обводит ЕС вокруг пальца, Макрон против

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов, испугавшись хаоса для мировых финансов. При этом западные СМИ сообщают, что к изъятию средств Москвы Европу подталкивает Вашингтон. Зачем это нужно Дональду Трампу и как американский лидер хочет подставить союзников — в материале NEWS.ru.

Почему Макрон выступил против конфискации российских активов

Французский президент Эммануэль Макрон резко раскритиковал планы по изъятию замороженных российских активов. По его мнению, такие действия могут полностью разрушить доверие между государствами и привести к хаосу на международном финансовом рынке.

«Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», — заявил Макрон.

Он призвал западные страны сохранять предсказуемость и не переходить опасную черту, чтобы не спровоцировать нестабильность в глобальной финансовой системе.

Одновременно Макрон вступил в заочную дискуссию с президентом США Дональдом Трампом относительно импорта российских энергоносителей в Европу. Политик охарактеризовал текущий объем поставок как очень незначительный, пытаясь оспорить призывы американского лидера к полному отказу от российского топлива.

«Это не является ключевым фактором. Мы сократили потребление нефти и газа из России более чем на 80%», — подчеркнул Макрон.

Ранее Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими, указав, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Он заявил о намерении ввести санкции против Москвы.

Эммануэль Макрон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что ждет Запад в случае изъятия российских активов

В случае конфискации замороженных российских активов Запад столкнется не с хаосом, а с решительными и жесткими ответными действиями России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — предупредила Захарова.

Согласно данным о прямых иностранных инвестициях в экономику РФ, изъятие замороженных активов России может обойтись Западу в $285 млрд. Москва неоднократно подчеркивала, что в случае реализации инициативы будут приняты зеркальные меры.

«Коллективный Запад может хотеть чего угодно. Раньше этого добивались и другие лидеры, в том числе Джо Байден. Во‑первых, у нас есть возможность конфисковать западные активы в неменьшем объеме, чем те, которые арестованы у нас. Во‑вторых, возможная конфискация российских активов на Западе фактически означает конец всей существующей системы хранения валютных резервов на западных площадках», — отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Кто выступает за конфискацию российских активов

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК собирается выступить с новым предложением об использовании замороженных российских активов для нужд Киева. По ее словам, оно будет сделано в ближайшее время.

«Мы работаем над новым способом финансирования оборонных нужд Украины. Он основан на замороженных российских активах. <…> Мы скоро выдвинем предложение», — сказала она.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен призвать страны «Группы семи» разработать юридический механизм изъятия российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

«США также скажут странам G7, что они должны создать юридический механизм для изъятия замороженных суверенных активов России и рассмотреть возможность конфискации или их использования для финансирования обороны Украины», — сообщило агентство Bloomberg.

Министры финансов «Большой семерки» на встрече в Канаде договорились усилить экономическое давление на Россию.

«Министры финансов G7 обсудили широкий спектр возможных экономических мер по наращиванию давления на Москву, включая новые санкции и торговые меры, такие как пошлины в отношении стран, способствующих военным усилиям РФ», — говорится в совместном заявлении объединения.

В Конгрессе США разработали законопроект, который предусматривает систематическое перераспределение замороженных российских активов в пользу Украины. Согласно документу, администрация США должна будет осуществлять перевод средств каждые три месяца.

«Законопроект позволит распределять конфискованные замороженные российские суверенные активы по графику, что позволит Украине быть уверенной в регулярности этой поддержки», — заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Между тем правительство Великобритании выделило Украине кредит на сумму в $3 млрд (247 млрд рублей). Для этого Лондон использовал проценты от замороженных российских активов. В общей сложности Киеву перевели свыше 2 млрд фунтов стерлингов.

Конгресс США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как Трамп хочет подставить Европу

Вашингтон стал главным лоббистом идеи изъятия российских активов. При этом он перекладывает основную ответственность на плечи Евросоюза. По словам члена комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, такая схема позволяет США получить военные заказы за счет конфискованных средств, формально оставаясь в рамках международного права. В результате недоверие мирового сообщества будет направлено на европейских союзников, которые станут исполнителями американских планов, а Трамп сохранит репутацию «добросовестного» игрока на международной арене.

«По сути, Вашингтон хочет сделать всю грязную работу руками европейцев. Финансы нужны для расчетов за оружие, поставляемое американским ВПК. Основная часть замороженных активов (свыше €200 млрд) находится в европейских депозитариях. Цель США — двойная выгода. С одной стороны, Вашингтон демонстрирует поддержку Киеву, перекладывая финансовое бремя на Европу. С другой — создает идеальные условия для собственного экономического интереса», — объяснил он в беседе с NEWS.ru.

Таким образом Трамп убивает сразу нескольких зайцев. Он выигрывает от ослабления европейской экономики и евро из-за подрыва доверия инвесторов, обеспечивает переток капиталов в американскую экономику и доллар как в безопасную гавань, а также в рост заказов для ВПК на фоне эскалации конфликта, который будет финансироваться за счет конфискованных средств.

«Глава США действует в парадигме America First. Его недавние призывы к Европе полностью отказаться от российской нефти и ужесточить санкции против Китая и Индии — это не столько желание наказать Россию, сколько расчет на экономические потери самого ЕС. Европейские дипломаты отмечают, что Трамп выдвигает заведомо невыполнимые условия, чтобы иметь предлог не ужесточать санкции со стороны США», — сказал парламентарий.

При этом все правовые и репутационные издержки конфискации придется нести Евросоюзу. «Мы последовательно и недвусмысленно заявляем, что любые попытки конфискации наших активов являются международным воровством. Мы имеем полное право на асимметричные и жесткие ответные меры для защиты национальных интересов», — подчеркнул Алтухов.

Читайте также:

«Продали за долги»: Трамп придумал, как навсегда поработить Украину

ЕС кинул, США ушли в сторону: Зеленский в панике после встречи в Париже

«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину