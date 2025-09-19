ЕК готовит новое предложение об использовании активов РФ на нужды Киева

Еврокомиссия собирается выдвинуть новое предложение об использовании замороженных российских активов на нужды Киева, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. По ее словам, предложение выдвинут в самое ближайшее время.

Мы работаем над новым способом финансирования оборонных нужд Украины. Он основан на замороженных российских активах. <...> Мы скоро выдвинем предложение, — сказала она.

Ранее стало известно, что ЕС готовит 19-й пакет антироссийских санкций, в котором могут появиться ограничения против китайских компаний. Сообщалось, что этот шаг призван привлечь внимание президента США Дональда Трампа и подтолкнуть его к усилению давления на Москву. Однако ранее подобные меры против КНР никак не повлияли на позицию американского лидера.

До этого Еврокомиссия предложила ввести санкции против 118 судов, которые относят к так называемому «теневому флоту». Вместе с тем в новый санкционный пакет входят ограничения против 45 российских и иностранных компаний. Кроме того, предложено снижение потолка цен на нефть из России.