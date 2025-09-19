Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 14:56

Фон дер Ляйен назвала число кораблей «теневого флота»

ЕК предложила ввести санкции против 118 судов для борьбы с «теневым флотом»

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ursula von der Leyen/Global Look Press

Еврокомиссия в рамках борьбы с так называемым теневым флотом предложила ввести санкции против 118 судов, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. По ее словам, рестрикции предлагается наложить в рамках нового 19-го пакета антироссийских санкций.

Вместе с тем в новый санкционный пакет также входят ограничения против 45 компаний — как российских, так и зарубежных. Также указано снижение потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель и введение санкций против банков со всего мира, а также в отношении криптовалютных платформ. Еще одним пунктом стал запрет на все сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе в Китае.

Ранее журналист Брайан Макдональд сообщил, что ЕС установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из РФ. Он напомнил, что Европа постоянно заявляет об отказе от российских энергоносителей.

До этого глава МИД Чехии Ян Липавский отмечал, что может быть введен запрет на свободное передвижение российских дипломатов по территории Шенгенской зоны. Также может быть введено ограничение на выдачу туристических виз россиянам.

Европа
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
санкции
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок
Заявление Зеленского привело в ярость французского политика
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.