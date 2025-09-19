Фон дер Ляйен назвала число кораблей «теневого флота»

Еврокомиссия в рамках борьбы с так называемым теневым флотом предложила ввести санкции против 118 судов, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. По ее словам, рестрикции предлагается наложить в рамках нового 19-го пакета антироссийских санкций.

Вместе с тем в новый санкционный пакет также входят ограничения против 45 компаний — как российских, так и зарубежных. Также указано снижение потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель и введение санкций против банков со всего мира, а также в отношении криптовалютных платформ. Еще одним пунктом стал запрет на все сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе в Китае.

Ранее журналист Брайан Макдональд сообщил, что ЕС установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из РФ. Он напомнил, что Европа постоянно заявляет об отказе от российских энергоносителей.

До этого глава МИД Чехии Ян Липавский отмечал, что может быть введен запрет на свободное передвижение российских дипломатов по территории Шенгенской зоны. Также может быть введено ограничение на выдачу туристических виз россиянам.