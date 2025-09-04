ЕС кинул, США ушли в сторону: Зеленский в панике после встречи в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности более двух десятков стран Европы отправить воинский контингент на Украину. Однако, по данным СМИ, на саммите «коалиции желающих» в Париже вскрылись серьезные разногласия относительно дальнейшей помощи Киеву. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: в ЕС прекрасно понимают, какими последствиями грозит размещение военных на украинской территории. Решится ли Запад на этот шаг и почему в Европе заставили Киев понервничать — в материале NEWS.ru.

Как прошла встреча «коалиции желающих»

Встреча лидеров и представителей министерств обороны стран из числа «коалиции желающих» прошла в Париже 4 сентября. Макрон анонсировал участие в ней 35 стран. Однако на мероприятие лично прибыли представители лишь восьми государств, включая премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Финляндии Александра Стубба. Еще около двух десятков человек приняли участие в дискуссии виртуально.

Перед встречей глава Пятой республики объявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Как пояснил Макрон, они будут представлены лишь в тот день, когда Киев и Москва достигнут соглашения о перемирии.

Уже после встречи французский лидер объявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои воинские контингенты на Украину после прекращения боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, добавил Макрон.

Европейская пресса отмечает, что в ЕС ждут четкого решения от США по данному вопросу. Однако спецпосланник президента Штатов Стив Уиткофф, присутствовавший на саммите, покинул его уже через 20 минут после начала. Обозреватели El Pais сравнили коалицию со «змеей, кусающей свой хвост».

Кто тормозит «коалицию желающих»

По данным газеты Financial Times, коалиция оказалась в тупике по вопросу об отправке военных. Источники СМИ утверждают, что участники встречи разделились на три лагеря. Великобритания и Франция готовы развернуть свои контингенты на Украине, еще часть стран — в том числе Италия — выступают принципиально против, а большинство, включая ФРГ, пока не определились.

FT приводит слова представителя французской стороны, который отметил: «На сегодняшний день у нас достаточно материалов, чтобы сказать американцам, что мы готовы взять на себя ответственность, при условии, что они возьмут на себя свои обязательства». Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщил европейским лидерам о готовности оказывать Киеву поддержку со стороны разведки, передавать средства управления и связи, а также инструменты для создания системы противовоздушной обороны. Однако основная ответственность, добавляет FT, должна лечь именно на Европу.

Если страны Запада все же решатся направить свои войска на Украину, Россия может нанести по ним упреждающий удар, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такие же меры будут приняты в случае поставок дальнобойного вооружения Киеву.

«Давно анонсировалось, что [страны ЕС] будут поставлять на Украину ракеты большей дальности. Германия, которая практически поставляет Taurus, дошла до края черты. Видимо, они там четвертый рейх пытаются развить, но мы не будем милосердными. Пусть засунут эти ракеты туда, куда они хотят. Нам надо ПВО и ПРО развивать, но одной защитой ничего не добьешься. В случае явных поставок иностранного оружия и явного прибытия на Украину вооруженных сил нам надо будет нанести удар по всей логистической цепочке», — сказал парламентарий.

Поможет ли Европа Украине

Президент Украины Владимир Зеленский также присутствовал на встрече в Париже. Кроме участия в общем совещании, он провел отдельные переговоры с Макроном, а накануне побеседовал с лидерами Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Исландии, Литвы и Швеции в Копенгагене. Однако даже после всех этих встреч Зеленский говорил о поддержке Украины со стороны Европы в сослагательном наклонении, а коалицию и вовсе назвал «теоретической».

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru не исключил, что план размещения европейских войск на Украине будет принят. Однако даже в этом случае до реальной отправки контингентов дело не дойдет.

«Принять этот план будет сложно, потому что среди „желающих“ слишком много нежелающих. В ЕС, конечно, могут всех нежелающих исключить из коалиции и оставить только тех, кто „за“, но план все равно будет проблемой», — отметил собеседник.

Он напомнил: Россия неоднократно заявляла о недопустимости размещения зарубежных воинских контингентов на Украине.

«Следовательно, ничего такого не будет. Кроме того, „желающие“ собираются разместить войска после объявления перемирия. Но Россия также многократно заявляла, и даже Трамп с этим согласился, что перемирия не будет — будет только окончательный мир. А в этом мире, очевидно, должно быть прописано отсутствие иностранных войск на Украине вообще навсегда», — подчеркнул Храмчихин.

