04 сентября 2025 в 13:30

Уиткофф ушел со встречи «коалиции желающих» спустя 20 минут после начала

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже, на которой обсуждается украинский кризис, сообщили в Елисейском дворце. Политик провел на мероприятии лишь 20 минут.

Известно, что спецпредставитель вернется. Ожидается, что он будет присутствовать при звонке лидеров Евросоюза главе США Дональду Трампу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры «коалиции желающих» могут представить президенту США идеи по гарантиям безопасности для Украины уже сегодня, 4 сентября. При этом союзники Киева хотят, чтобы Вашингтон четко ответил, какие обязательства он готов дать, отмечается в публикации.

Между тем газета El Pais написала, что «коалиция желающих» оказалась в тупике из-за вопроса отправки военных на Украину. По словам неназванного немецкого дипломата, группа стран ожидает, что США займут конкретную позицию по данному вопросу. При этом текущее положение коалиции напоминает «кусающую свой хвост змею».

Кроме того президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена. Глава государства отметил, что они будут предоставлены в тот день, когда будет подписано соглашение о перемирии.

