04 сентября 2025 в 11:36

На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа

Bloomberg: коалиция желающих представит Трампу идеи по гарантиям Украине

Лидеры так называемой «коалиции желающих» могут представить президенту США Дональду Трампу идеи по гарантиям безопасности для Украины уже сегодня, 4 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. При этом союзники Киева хотят, чтобы Вашингтон четко ответил, какие обязательства он готов дать.

Европейцы, вероятно, захотят получить конкретные обязательства относительно вклада США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России, — говорится в публикации.

Как отметил источник, лидеры «коалиции желающих» опасаются, что Россия может начать новое наступление на Украину. Они полагают, что это может произойти после встречи европейских союзников с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее газета El Pais признала, что «коалиция желающих» оказалась в тупике из-за вопроса отправки военных на Украину. По словам немецкого дипломата, группа стран ожидает, что США займут конкретную позицию по данному вопросу. При этом текущее положение коалиции напоминает «кусающую свой хвост змею».

