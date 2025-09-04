«Не будем милосердными»: ЕС предостерегли от отправки войск на Украину

Россия может нанести упреждающий удар при отправке на Украину войск Евросоюза и дальнобойного вооружения, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, для защиты российской территории необходимо разорвать логистическую цепочку поставок.

Давно анонсировалось, что [страны ЕС] будут поставлять на Украину ракеты большей дальности. Германия, которая практически поставляет Taurus, дошла до края черты. Видимо, они там четвертый рейх пытаются развить, но мы не будем милосердными. Пусть засунут эти ракеты туда, куда они хотят. Нам надо ПВО и ПРО развивать, но одной защитой ничего не добьешься. В случае явных поставок иностранного оружия и явного прибытия на Украину вооруженных сил, нам надо будет нанести удар, может быть, даже упреждающий, по всей логистической цепочке, — сказал Колесник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран, входящие в так называемую коалицию желающих, выразили готовность направить войска на Украину. По его словам, в ближайшие дни планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности для Киева.