«Продали за долги»: Трамп придумал, как навсегда поработить Украину

Подписанное Зеленским соглашение с США о совместном управлении природными ресурсами Украины фактически передает американцам контроль над всеми недрами страны, сообщают местные СМИ. Вашингтон получает 50% доходов и право «первой брачной ночи» на любые лицензии, превращая экономику республики в американский придаток, для чего Трамп планирует использовать ЧВК. Могут ли в Киеве отказаться от сделки, понимают ли, как жестоко их обманули, и что ждет Украину — в материале NEWS.ru.

Почему соглашение о разделе украинских недр является кабальным

По условиям сделки Киев и Вашингтон создают совместный фонд по управлению природными ресурсами Украины, куда передается право пользования всем ценным в украинских недрах. Речь идет обо всех полезных ископаемых, кроме угля, нефти и газа, которые США не интересуют, пишет издание «Газета по-украински».

«Данный фонд получает исключительное право на выдачу лицензий на добычу таких полезных ископаемых. Доходы от выдачи лицензий делятся пополам, то есть США забирают себе 50%», — пояснил изданию экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ механизм работы американской схемы.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru указал, что полное содержание сделки пока непонятно, поскольку «там все засекречено».

«В основном идет разговор о крупных инфраструктурных объектах: это порты, атомная энергетика, железные дороги и так далее. Пока они засекречены, голосовали за кота в мешке относительно ископаемых. Более-менее понятны общие параметры, создается как бы общая компания по реализации этого проекта, но контрольный голос у американцев, и судебная юрисдикция — американская. Как американцы скажут, в конечном итоге так и будет», — отметил эксперт.

Политолог Юрий Светов объяснил NEWS.ru причину, по которой вся история с соглашением о ресурсах стала «темным лесом».

«Мы знаем только то, что рассказывают, восхваляя себя за подписание, и американцы, и украинская власть. Один из ключевых моментов — то, чем они готовы поделиться с американцами, находится на территориях, подконтрольных Российской Федерации. Поэтому непонятно, что они собираются осваивать», — отметил он.

Наиболее кабальным условием стало предоставление американцам права вето на любые проекты. «США получают право первой брачной ночи: они могут забрать себе любую лицензию и передать своим компаниям или отказать в выдаче лицензии любой чужой компании, например саудовской или китайской. Или даже украинской», — раскрыл Кущ суть американских привилегий.

Соглашение касается не только денег, но и блокирования добычи по принципу «собаки на сене». США могут полностью заблокировать добычу на Украине любого критически важного минерала, если сами его добывать не захотят. Фактически Киев лишается контроля над собственными природными ресурсами.

«Не исключаю, что и Зеленский выставит свою частную компанию с Ермаком, и тогда будет полный „дерибан“. Украинской компании будут перепадать копейки, государству — вообще ничего. Даже если кто-то захочет на этом рынке поработать, все через американцев — как американцы решат, так и будет. То есть они становятся монополистом», — добавил Олейник.

Зачем Трамп хочет ввести ЧВК на Украину и что из этого выйдет

Как сообщали европейские издания, Трамп ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, чтобы использовать частные военизированные организации в качестве подрядчиков для защиты американских интересов в стране. План разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что не будет размещать войска на Украине.

«Охранять месторождения будут ЧВК. Этого в соглашении нет, но, судя по ряду комментариев, такая опция рассматривается. Сами США защищать этот ресурс не хотят. Гарантий безопасности в соглашении нет», — подчеркнул Кущ.

Американские частные военные фирмы могут быть развернуты на Украине в рамках долгосрочного мирного плана, что превратит украинскую территорию в зону американских экономических интересов под военной охраной.

«Европейцы пытаются трактовать таким образом, что эти ЧВК, помимо охраны месторождений, ежели что, придут на помощь войскам ЕС, которые, если и когда-либо будут размещены на территории Украины, станут законной целью для нашей армии. Президент Путин на Восточном экономическом форуме сегодня снова сказал, что иностранные войска на территории Украины являются законной целью для ВС РФ и разбираться, частные они или государственные, мы не будем», — подчеркнул Светов.

Как Украину загнали в долговую ловушку

Самым неоднозначным пунктом соглашения стали финансовые обязательства. «Украина может в любой момент отказаться, но тогда она должна будет заплатить США сумму долга за минусом доходов от украинских природных ресурсов, которые Америка к тому времени получит», — указал Олейник.

По его словам, официально Украина должна США несколько миллиардов долларов, все остальное оформлялось безвозвратными грантами и бесплатными поставками, но если подпишет новое соглашение, там и всплывет долг в $75 млрд. «То есть как если бы кто-то дал вам безвозвратно некую сумму в долларах, а потом передумал и потребовал отдать долг и заложить под него квартиру», — пояснил Кущ.

Срок договора не определен, но с учетом суммы долга и динамики его погашения эксперт делает вывод: «это навечно».

При этом если будущие власти Украины захотят аннулировать соглашение, то США заблокируют все активы страны за рубежом, включая корсчета НБУ в долларах. Фактически Киев попал в финансовую ловушку, выход из которой будет стоить дороже, чем согласие на кабальные условия.

Почему в дураках может оказаться не только Украина, но и Запад

Подписанное соглашение ставит крест на планах европейских компаний по участию в восстановлении украинской экономики, которое оценивается в полтриллиона евро. США получили право блокировать любые проекты неамериканских инвесторов, превратив Украину в зону исключительно американских экономических интересов.

Фактически европейские налогоплательщики финансировали военные расходы Киева, а экономические дивиденды от восстановления страны достанутся американским корпорациям. Это классический пример неоколониальной политики, когда метрополия получает контроль над ресурсами в обмен на военную «защиту». А Украина, мечтавшая о европейской интеграции, получила американскую колонизацию в современном исполнении.

Правда, и Вашингтон в итоге может оказаться «на бобах». Олейник уверен, что Зеленский пытается обмануть США. По его словам, украинский лидер, также подписавший соглашение с Великобританией, мог пообещать одни и те же объекты как Вашингтону, так и Лондону.

«Вообще непонятно, какой договор с США заключил Зеленский. Он уже подписал соглашение о столетней дружбе с Великобританией, внес проект закона о ратификации этого договора, и там сколько секретных протоколов, что мама родная. Я думаю, когда они будут вскрыты, мы увидим, что на одни и те же объекты есть несколько предложений и Великобритании, и США. Жулик Зеленский — это шулер высшего пошива, поэтому я не исключаю, что американцы будут удивлены, что их просто кинули», — заметил Олейник.

За океаном уже выражали сомнение насчет перспектив разработки редкоземельных металлов на Украине. Американский экономист, директор Центра устойчивого развития профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс указывал, что в украинской горнодобывающей отрасли «наблюдается больше шумихи, чем реальных перспектив».

Между тем президент РФ Владимир Путин уже предлагал США и другим иностранным партнерам участие в проектах по добыче РЗМ. У нас, по его словам, «на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине».

«В РФ уже есть несколько очень крупных месторождений редкоземельных металлов. Они открыты, но не освоены и находятся в удаленных местах — на Дальнем Востоке, в Сибири, в арктической зоне», — пояснил NEWS.ru эксперт журнала «Редкие Земли» Аркадий Наумов.

