27 ноября 2025 в 10:26

В Европе обсуждают варианты ответов на якобы атаки России

Politico: в Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Европе рассматривают возможность кибернападений на РФ в качестве ответа на якобы атаки на европейской территории, сообщает газета Politico. Также обсуждается вариант проведения незапланированных военных учений НАТО в рамках демонстрации силы.

Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак... Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании не смогло представить послу России Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в воздушное пространство Польши. В посольстве заявили, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или с НАТО в целом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свое время заявил о якобы вторжении российских дронов в воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг, находящийся на востоке. Глава правительства добавил, что часть БПЛА, нарушивших воздушное пространство Польши, прибыли с территории Белоруссии.

Европа
атаки
Россия
НАТО
