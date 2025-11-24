День матери
24 ноября 2025 в 14:13

Помогаем партнерам создавать производства: представитель СИБУРа о ММФ БРИКС

Директор дивизиона «Электронная коммерция и партнерства» ООО «СИБУР» Владимир Зимовцев Директор дивизиона «Электронная коммерция и партнерства» ООО «СИБУР» Владимир Зимовцев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сессия «Путь продукта: от российской индустрии к рынкам БРИКС», прошедшая в рамках VII Международного муниципального форума (ММФ) в Петербурге, стала для СИБУРа практической площадкой для поиска новых партнеров и обсуждения первых поставок. Директор дивизиона «Электронная коммерция и партнерства» ООО «СИБУР» Владимир Зимовцев рассказал в интервью NEWS.ru, на чем строится стратегия компании.

«Помогаем адаптировать свою продукцию под потребности каждого рынка»

— Владимир Игоревич, СИБУР обладает широкой продуктовой линейкой при выходе на рынки БРИКС. Как вы определяете, какое решение будет иметь максимальный успех? Вы везете за рубеж то, что производите, или адаптируете продукты под специфический спрос, например Бразилии или Индии?

— Мы анализируем рынки до того, как выходим на них. Мы знаем, какие продукты уже представлены, потому что в зависимости от географии и локального производства могут быть различные игроки — производители или импортеры. Мы вступаем в диалог с клиентами, чтобы определить, какие готовые изделия они производят и какую добавленную стоимость мы можем принести своим продуктом. Понимаем, какой ассортимент необходим, и помогаем адаптировать свою продукцию под потребности каждого рынка.

— Выход на новые рынки — это не просто продажа, а создание цепочки добавленной стоимости. Планирует ли СИБУР в партнерстве с локальными компаниями БРИКС развивать не только сбыт, но и глубокую переработку своей продукции непосредственно на их территориях?

— Это как раз то, что обсуждалось на конференции. Мы помогаем своим клиентам и партнерам создавать новые производства и совместные предприятия. Мы в первую очередь сосредоточены на производстве того, что умеем делать, — нашего сырья и нефтехимии. Наши партнеры и клиенты обладают необходимой экспертизой, и мы оказываем им всяческую поддержку для того, чтобы они выходили с продуктом на новые рынки и запускали новые производства.

— На пути продукта к потребителю появляются бумажные барьеры: стандарты, сертификация и нормы. Сталкивался ли СИБУР с этой проблемой в странах БРИКС? Как вы решали?

— Не могу конкретно ответить по всему нормотворчеству, которое происходит в разных регионах. Безусловно, такие задачи есть, но мы их не воспринимаем как проблемы. Мы вступаем в контакт с местными органами власти, занимающимися стандартизацией продуктов, и решаем эти вопросы локально.

«На ММФ БРИКС приехали потенциальные потребители готовых изделий наших клиентов»

Какие есть приоритеты у СИБУРа при выборе логистических партнеров для работы со странами БРИКС? Это готовая инфраструктура, совместные инвестиции в развитие, гибкость или цифровизация услуг?

— Единого решения нет. Во-первых, часть наших грузов является опасной, поэтому необходимо иметь сертификацию и уметь с ними работать. Кроме того, у нас достаточно большие объемы, поэтому очень важно, чтобы партнер мог обеспечить соответствие своих возможностей нашим потребностям. Должен быть баланс и опыт работы в тех или иных географиях, с теми или иными портами. Это достаточно комплексный подход.

Как вы оцениваете итоги сессии «Путь продукта: от российской индустрии к рынкам БРИКС»?

— Сессия была очень полезной, потому что мы прорабатываем с партнерами и клиентами вопросы выхода в страны БРИКС. Конференция помогла нам соединить представителей объединения. Приехали и дистрибьюторы, и потенциальные потребители готовых изделий наших клиентов. Мы провели переговоры на полях форума и надеемся на то, что найдем возможности для первых поставок.

Екатерина Свинова
Е. Свинова
Наталья Петрова
Н. Петрова
