День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:39

Названы две главные версии стрельбы около Белого дома

Ветеран «Альфы» Гончаров: стрельбу в Вашингтоне могли организовать враги Трампа

Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Стрельбу около Белого дома в Вашингтоне могли организовать политические оппоненты президента США Дональда Трампа, предположил в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, инцидент также мог быть связан с миграционной политикой действующего главы государства.

На Трампа уже было два покушения, поэтому служба безопасности охраняет главу Белого дома и людей, кто ему предан. Когда она видит что-то или кого-то подозрительного, то не церемонится. Вполне естественно, что служба безопасности начала перестрелку с тем афганцем, который начал якобы нападение на Белый дом. Не уверен, знал ли он, что там Трампа сейчас нет. Возможно, он решил расправиться или как-то ранить президента США из-за его миграционной политики. Или же он выискивал другого высокопоставленного политика. Также вероятно, что этого человека могли нанять оппоненты Трампа, чтобы он провел данную акцию, — пояснил Гончаров.

Ветеран «Альфы» исключил, что к стрельбе около Белого дома могли приложить руку европейские страны. Хотя, по его словам, на Западе есть силы, которые не хотят завершения украинского конфликта.

А вот в то, что кто-то из Европы мог организовать стрельбу около Белого дома, я не верю. Хотя на Западе и совсем не хотят прекращения украинского конфликта, Трамп сейчас является тем человеком, к которому прислушивается весь мир. Это надо признать. Поэтому в этом случае я не думаю, что Европа могла бы так нагадить президенту США. Они бы не решились, — резюмировал Гончаров.

Ранее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что нападение на военнослужащих Национальной гвардии в центре Вашингтона стало прямым следствием миграционной политики прежней администрации. По его словам, отсутствие контроля и проверок при въезде мигрантов создало новые угрозы безопасности.

Вашингтон
США
Белый дом
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Никарагуа установит торговые связи с двумя российскими городами
Магазин как центр общения: «Пятёрочка» и ЦМС меняют жизнь городов
На форуме «Открыто для всех» обсудили доработку законов для людей с ОВЗ
Одна страна ЕС развернула новый радар на границе с Россией
«Не будем мешать»: депутат отреагировала на скандал с избиением фигуристки
Удары по Украине сегодня, 27 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названо решение прокуратуры по делу против Ефремова
Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ
Еще в одной стране ограничили доступ к YouTube, TikTok и Facebook
NEWS.ru и «Одноклассники» запустили совместный конкурс
Полицейские накрыли производство контрафактной бытовой химии
Названы две главные версии стрельбы около Белого дома
Раскрыта одна деталь ограбления Лувра
Стало известно, где будет служить рэпер Макан
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву
В Краснодарском крае раскрыли последствия ночной атаки дронов
Семин расплакался у гроба Симоняна
«Ситуация крайне напряженная»: Гладков сообщил об атаке на энергообъекты
Скандально известный блогер сбежал из Индонезии после объявления в розыск
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.