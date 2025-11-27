Стрельбу около Белого дома в Вашингтоне могли организовать политические оппоненты президента США Дональда Трампа, предположил в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, инцидент также мог быть связан с миграционной политикой действующего главы государства.

На Трампа уже было два покушения, поэтому служба безопасности охраняет главу Белого дома и людей, кто ему предан. Когда она видит что-то или кого-то подозрительного, то не церемонится. Вполне естественно, что служба безопасности начала перестрелку с тем афганцем, который начал якобы нападение на Белый дом. Не уверен, знал ли он, что там Трампа сейчас нет. Возможно, он решил расправиться или как-то ранить президента США из-за его миграционной политики. Или же он выискивал другого высокопоставленного политика. Также вероятно, что этого человека могли нанять оппоненты Трампа, чтобы он провел данную акцию, — пояснил Гончаров.

Ветеран «Альфы» исключил, что к стрельбе около Белого дома могли приложить руку европейские страны. Хотя, по его словам, на Западе есть силы, которые не хотят завершения украинского конфликта.

А вот в то, что кто-то из Европы мог организовать стрельбу около Белого дома, я не верю. Хотя на Западе и совсем не хотят прекращения украинского конфликта, Трамп сейчас является тем человеком, к которому прислушивается весь мир. Это надо признать. Поэтому в этом случае я не думаю, что Европа могла бы так нагадить президенту США. Они бы не решились, — резюмировал Гончаров.

Ранее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что нападение на военнослужащих Национальной гвардии в центре Вашингтона стало прямым следствием миграционной политики прежней администрации. По его словам, отсутствие контроля и проверок при въезде мигрантов создало новые угрозы безопасности.