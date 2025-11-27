«Это урок нам всем»: Киркоров отреагировал на приговор Тарасовой Киркоров заявил, что приговор актрисе Тарасовой станет уроком для всех

Приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков станет уроком для всех, заявил певец Филипп Киркоров. По его словам, которые передает MK.RU, нужно быть бдительным и осторожным, особенно, когда просят «что-то передать».

Честно говоря, я переживал за Аглаю очень. Я — поклонник творчества ее мамы. Представляю, что сама она испытывала за дочь. Будем считать, что это урок всем нам. Мы живем в такое время, что надо быть очень бдительными и осторожными, — заявил он.

Суд приговорил Тарасову к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Прокурор исключил необходимость изолировать артистку. Ее признали виновной в попытке провезти в Россию запрещенные вещества в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса.

До этого Тарасова в суде заявила, что не знала о составе жидкости в вейпе с которым ее задержали. По словам артистки, устройство ей подарили, и она не могла точно знать, что содержит находящаяся внутри смесь.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.