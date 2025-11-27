День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 11:44

На Западе потребовали остановить «евроклептоманию» против России

Депутат Мема: идея Мерца по замороженным активам РФ лишь осложнит отношения

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Идея канцлера Германии Фридриха Мерца использовать замороженные российские активы для помощи Украине может вызвать серьезные последствия, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. Он отметил, что подобный шаг способен обернуться неожиданной реакцией Москвы и осложнить диалог.

Следует отметить, что такой шаг может вызвать неожиданную реакцию как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку этот шаг еще больше осложнит диалог с Москвой, — подчеркнул Мема.

Политик выразил надежду, что инициатива Мерца не будет реализована и страны ЕС найдут более безопасный путь поддержки Киева. По его мнению, любые действия с замороженными активами должны быть тщательно просчитаны, чтобы избежать ущерба для финансовой системы Европы.

Ранее депозитарий Euroclear предупредил руководство ЕС, что попытка использовать замороженные российские активы в интересах Украины может привести к росту долговых обязательств стран объединения. В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште компания также указала на риски подрыва доверия иностранных инвесторов и возможные компенсационные выплаты.

Россия
Евросоюз
активы
Фридрих Мерц
Германия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
В Конгрессе призвали разобраться с «дикарями» после стрельбы у Белого дома
Объем снятых наличных в России вырос в пять раз
Названа главная проблема введения НДС в 22%
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
Стало известно о закрытии польского генконсульства
«Начал обнимать, целовать»: мигрант домогался студентки возле колледжа
«Двойные стандарты»: в России возмутились политикой судов в отношении отцов
Акула растерзала женщину и серьезно ранила мужчину
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.