На Западе потребовали остановить «евроклептоманию» против России

Идея канцлера Германии Фридриха Мерца использовать замороженные российские активы для помощи Украине может вызвать серьезные последствия, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. Он отметил, что подобный шаг способен обернуться неожиданной реакцией Москвы и осложнить диалог.
Следует отметить, что такой шаг может вызвать неожиданную реакцию как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку этот шаг еще больше осложнит диалог с Москвой, — подчеркнул Мема.
Политик выразил надежду, что инициатива Мерца не будет реализована и страны ЕС найдут более безопасный путь поддержки Киева. По его мнению, любые действия с замороженными активами должны быть тщательно просчитаны, чтобы избежать ущерба для финансовой системы Европы.
Ранее депозитарий Euroclear предупредил руководство ЕС, что попытка использовать замороженные российские активы в интересах Украины может привести к росту долговых обязательств стран объединения. В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште компания также указала на риски подрыва доверия иностранных инвесторов и возможные компенсационные выплаты.