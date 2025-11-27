На Западе потребовали остановить «евроклептоманию» против России Депутат Мема: идея Мерца по замороженным активам РФ лишь осложнит отношения

Идея канцлера Германии Фридриха Мерца использовать замороженные российские активы для помощи Украине может вызвать серьезные последствия, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. Он отметил, что подобный шаг способен обернуться неожиданной реакцией Москвы и осложнить диалог.

Следует отметить, что такой шаг может вызвать неожиданную реакцию как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку этот шаг еще больше осложнит диалог с Москвой, — подчеркнул Мема.

Политик выразил надежду, что инициатива Мерца не будет реализована и страны ЕС найдут более безопасный путь поддержки Киева. По его мнению, любые действия с замороженными активами должны быть тщательно просчитаны, чтобы избежать ущерба для финансовой системы Европы.

Ранее депозитарий Euroclear предупредил руководство ЕС, что попытка использовать замороженные российские активы в интересах Украины может привести к росту долговых обязательств стран объединения. В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште компания также указала на риски подрыва доверия иностранных инвесторов и возможные компенсационные выплаты.