27 ноября 2025 в 10:04

В Euroclear предупредили ЕС о росте долгов из-за российских активов

FT: механизм использования российских активов грозит финансовой стабильности ЕС

Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Депозитарий Euroclear предупредил руководство Евросоюза, что попытка использовать замороженные российские активы в интересах Украины может привести к росту долговых обязательств стран объединения, сообщает Financial Times. В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште компания также указала на риски подрыва доверия иностранных инвесторов и возможные компенсационные выплаты.

Подобный механизм за пределами Евросоюза будет воспринят как скрытая форма конфискации, что способно отпугнуть международных инвесторов. Руководитель Euroclear Валери Урбен подчеркнула, что инициатива может негативно сказаться на привлекательности европейских рынков, «поскольку инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, будут воспринимать ее как эквивалент конфискации резервов центральных банков, подрыв верховенства закона». Она также отметила, что эти меры приведут «к компенсационным выплатам со стороны государств-членов [ЕС] Euroclear».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что опасения Бельгии из-за планов Еврокомиссии экспроприировать замороженные российские активы являются обоснованными. По ее словам, Брюссель высказывает абсолютно законные озабоченности. Она добавила, что все европейские страны стараются снизить эти риски и понять, как их можно разделить между всеми.

