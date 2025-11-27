День матери
27 ноября 2025 в 11:11

Готовим дома: быстрый салат с копченой курицей на каждый день

Быстрый салат с копченой курицей Быстрый салат с копченой курицей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если хочется вкусно поесть, но не проводить много времени на кухне, быстрый салат с копченой курицей — отличный выбор. Готовится элементарно, а получается аппетитно и эффектно.

Для салата понадобятся: 200 г копченой курицы, 100 г свежего салата айсберг, 50 г сухариков, 50 гр твердого сыра, примерно 4 ст. л. майонеза, половинка зубчика чеснока и 1 ст. л. лимонного сока. Филе курицы нарежьте полосками, листья салата порвите руками. Для заправки соедините майонез, измельченный чеснок и лимонный сок. Все ингредиенты аккуратно перемешайте, посыпьте тёртым пармезаном и сухариками.

Быстрый салат с копченой курицей не стыдно подавать на праздничный стол. Готовьте с удовольствием и радуйте близких простыми, но яркими блюдами!

Ранее мы поделились рецептом салата цезарь с креветками.

рецепты
быстрые рецепты
салаты
закуски
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
