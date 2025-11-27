День матери
27 ноября 2025 в 11:11

Умер известный албанский певец

Певец Касапи скончался от остановки сердца в 40 лет

Шпат Касапи Шпат Касапи Фото: Социальные сети
Албанский певец Шпат Касапи умер на 41-м году жизни, сообщает канал CNА. Причиной его кончины стала остановка сердца.

Родившийся 1 мая 1985 года в Югославии, артист начал свою карьеру в самом начале 2000-х годов. Благодаря свежему музыкальному звучанию, приятным мелодиям и ярким концертам, он стремительно завоевал популярность в Албании. Среди наиболее известных композиций исполнителя выделяются такие треки, как «A më do?», «Valle Kosovare», «Dashni pa limit», «Aroma e saj» и целый ряд других популярных песен. В 2009 году артист участвовал в национальном отборочном туре для «Евровидения».

Ранее сообщалось, что в возрасте 86 лет скончался Михаил Гробман, художник, поэт и представитель Второго русского авангарда. О причинах его смерти не сообщается. Гробман родился в 1939 году в Москве. Первая персональная выставка прошла в 1959 году в Ленинграде. За свою карьеру он создал более 2000 живописных и графических работ, 700 стихотворений и много теоретических статей.

До этого на 80-м году жизни после борьбы с продолжительной болезнью скончался заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий. Он известен по множеству ролей в театрах Москвы. Также Золотницкий завоевал сердца поклонников кино своей работой в озвучивании.

