Европейская страна развернула новый радар за €30 млн на границе с Россией

Европейская страна развернула новый радар за €30 млн на границе с Россией Эстония ввела в эксплуатацию радар за €30 млн на границе с Россией

Эстония ввела в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс вблизи границы с Ленинградской областью, сообщила телерадиокомпания ERR. По словам майора эстонской армии Тыниса Пярна, станция обеспечивает качественный обзор акватории Чудского озера и прилегающих территорий.

Новый комплекс радиолокационных станций воздушного наблюдения стоимостью €30 млн (2,7 млрд рублей — NEWS.ru) в уезде Ида-Вирумаа уже введен в эксплуатацию, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна о возможности Китая быстро завершить украинский кризис компрометируют Таллин. Сенатор подчеркнул несоответствие подобных утверждений реальному положению вещей и отметил глубокий долгосрочный характер взаимодействия между Москвой и Пекином.

Кроме того, Министерство обороны Финляндии сообщило о возможном размещении на территории страны подразделения системы командования НАТО. В состав контингента войдут приблизительно 50 военных, которые обеспечат системы связи и информационную поддержку для управления силами Альянса в республике.