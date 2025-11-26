В ФРГ потребовали от Еврокомиссии один документ по российским активам

В ФРГ потребовали от Еврокомиссии один документ по российским активам Майер: ФРГ ждет от ЕК юридический текст по использованию российских активов

Власти Германии ожидают, что Еврокомиссия предоставит юридический текст по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины, заявил заместитель представителя правительства ФРГ Штеффен Майер. Он отметил, что использование этих активов будет «очень важным шагом» для Берлина, сообщает РИА Новости.

Конечно, есть ряд нерешенных вопросов, от юридических вопросов до технических вопросов, которые также обсуждаются в настоящее время. Теперь Еврокомиссия должна представить соответствующий юридический текст. И это момент процесса, которого мы ожидаем на данный момент, — сказал Майер.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что опасения Бельгии из-за планов Еврокомиссии экспроприировать замороженные российские активы являются обоснованными. По ее словам, Брюссель высказывает абсолютно законные озабоченности. Она добавила, что все европейские страны стараются снизить эти риски и понять, как их можно разделить риски между всеми.

До этого представитель МИД России Мария Захарова ответила французскому президенту Эммануэлю Макрону на слова о праве европейцев решать, что будет с замороженными российскими активами. По ее словам, Евросоюз может прослыть «евроворьем» и получить жесточайший ответ за свое преступление, если решит воспользоваться данными средствами.