День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:33

Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых

Зоолог Рыбалтовский: причиной пропажи семьи Усольцевых могла стать змея

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, могла наткнуться на ядовитую змею, таким мнением с aif.ru поделился зоолог и герпетолог Евгений Рыбалтовский. При этом он отметил, что самой опасной в регионе является гадюка, особенно активная по вечерам. В это время года змеи нередко выползают к людям для поиска места на зиму и пищи, однако укус гадюки далеко не всегда приводит к смерти.

В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, если у него не больные почки, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним ничего не произойдет, — сказал Рыбалтовский.

Усольцевы бесследно исчезли в конце сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. В операции участвовали полицейские, волонтеры и неравнодушные люди из разных уголков России.

Ранее путешественница и эксперт по выживанию Клавдия Смирнова выразила мнение, что семья Усольцевых еще может быть жива и прятаться в охотничьих избах. При этом, по ее словам, поиск при помощи дронов может не увенчаться успехом из-за плохой видимости.

пропавшие
Усольцевы
змеи
укусы
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Оренбуржье создали Центр инвестиций из стран БРИКС
Суд окончательно оставил аэропорт Домодедово в собственности государства
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.