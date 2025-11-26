Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, могла наткнуться на ядовитую змею, таким мнением с aif.ru поделился зоолог и герпетолог Евгений Рыбалтовский. При этом он отметил, что самой опасной в регионе является гадюка, особенно активная по вечерам. В это время года змеи нередко выползают к людям для поиска места на зиму и пищи, однако укус гадюки далеко не всегда приводит к смерти.

В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, если у него не больные почки, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним ничего не произойдет, — сказал Рыбалтовский.

Усольцевы бесследно исчезли в конце сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. В операции участвовали полицейские, волонтеры и неравнодушные люди из разных уголков России.

Ранее путешественница и эксперт по выживанию Клавдия Смирнова выразила мнение, что семья Усольцевых еще может быть жива и прятаться в охотничьих избах. При этом, по ее словам, поиск при помощи дронов может не увенчаться успехом из-за плохой видимости.