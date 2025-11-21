Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 04:51

Поиски в пещерах, признание сына: что известно о деле Усольцевых 21 ноября

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Спасатели Красноярского края продолжают поисковую операцию по обнаружению семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября. Что об этом известно, где их ищут, в чем признался сын Усольцевых?

Что известно о поисках Усольцевых к 21 ноября

18 ноября были обследованы пещера глубиной 15 метров и значительная территория лесного массива.

Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» проводит масштабные поисковые мероприятия в Партизанском районе. К настоящему моменту поиски не увенчались успехом, но работы продолжаются.

В последний оперативный день спасатели тщательно обследовали пещеру протяженностью 30 метров, а также прошли 2,5 километра труднопроходимой местности, сочетающей лесные и скальные участки.

«В Партизанском районе краевые спасатели продолжают поисковые работы по установлению местонахождения трех человек, пропавших в конце сентября <…>. К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены», — указано в сообщении.

Также стало известно, что у главы семейства Сергея Усольцева, было оружие, пишет aif.ru со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в 1990-е годы предприниматель получил разрешение на владение шестизарядным газовым револьвером «Айсберг-205».

Источник отметил, что достоверно известно о наличии у Усольцева револьвера в 2002 году. Тогда, по его словам, у бизнесмена угнали машину, но преступника найти так и не удалось.

В чем признался сын Усольцевых, могли ли сбежать

Сын Усольцевых Даниил Баталов уверен, что его мама, отчим и пятилетняя сестра живы. Мужчина пояснил, что глава семейства является опытным таежником и не мог заблудиться, не оставив никаких следов.

«Я уверен на 100%, что родители мои живы. Они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогорье», — заявил он.

Баталов рассказал, что отчим был опытным горником и туристом, который учил оставаться на месте, в случае если заблудился. Полное отсутствие следов за время масштабных поисков, по его словам, укрепило уверенность в том, что семья сама уехала в неизвестном направлении.

В Российском союзе туриндустрии при этом подвергли сомнению версию о нахождении пропавшей в тайге семьи Усольцевых в Таиланде. Эксперты отметили, что для въезда в страну необходим загранпаспорт, а все пересечения границы фиксируются. Это делает маловероятным их скрытное перемещение в страну, так как в противном случае россиян бы депортировали.

«В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно. Рано или поздно депортируют», — говорится в сообщении.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. В операции участвовали полицейские, волонтеры и неравнодушные люди из разных уголков России.

Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности Партизанского района.

Если Усольцевых не обнаружат, то через полгода их могут официально признать погибшими.

