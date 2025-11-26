Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе

Для этого нежного блюда подготовьте пять компонентов: стейк трески толщиной три сантиметра, четыре столовые ложки густой сметаны, кусочек свежего имбиря размером с грецкий орех, один молодой кабачок-цукини и чайную ложку зерен горчицы. Имбирь натирают в мелкую стружку и смешивают со сметаной и целыми горчичными зернами. Цукини нарезают тонкими, почти прозрачными кружками и укладывают на дно керамической формы веером. Сверху размещают стейк трески и полностью укутывают его имбирно-сметанным облаком, создавая плотный кокон. Форму накрывают крышкой или фольгой и отправляют в духовку при 170 градусах на 30 минут. Томление в этом густом соусе делает рыбу неправдоподобно сочной и слоистой, а горчичные зерна раскрываются яркими пикантными взрывами, контрастируя со сладостью кабачка.

