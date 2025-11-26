День матери
26 ноября 2025 в 17:32

Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для этого нежного блюда подготовьте пять компонентов: стейк трески толщиной три сантиметра, четыре столовые ложки густой сметаны, кусочек свежего имбиря размером с грецкий орех, один молодой кабачок-цукини и чайную ложку зерен горчицы. Имбирь натирают в мелкую стружку и смешивают со сметаной и целыми горчичными зернами. Цукини нарезают тонкими, почти прозрачными кружками и укладывают на дно керамической формы веером. Сверху размещают стейк трески и полностью укутывают его имбирно-сметанным облаком, создавая плотный кокон. Форму накрывают крышкой или фольгой и отправляют в духовку при 170 градусах на 30 минут. Томление в этом густом соусе делает рыбу неправдоподобно сочной и слоистой, а горчичные зерна раскрываются яркими пикантными взрывами, контрастируя со сладостью кабачка.

Ранее мы рассказали про рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!

Оксана Головина
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
