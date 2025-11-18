Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 11:37

Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!

Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда! Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гармоничное сочетание ароматного розмарина, пикантной горчицы и нежной сметаны создает невероятно богатый и насыщенный вкус, который по достоинству оценят даже самые искушенные гурманы. Идеальный вариант для праздничного ужина или особого случая.

Тушку кролика порционно нарубить и замариновать на 2–3 часа в смеси из оливкового масла (2 ст. л.), сметаны (200 г), дижонской горчицы (3 ст. л.), измельченного чеснока (4 зубчика) и 2 веточек свежего розмарина. Соль и черный перец добавить по вкусу. Духовку разогреть до 160 градусов. Маринованные кусочки обжарить на сковороде до золотистой корочки, затем переложить в огнеупорную форму. Оставшимся маринадом полить мясо, добавить немного бульона (250 мл) или белого сухого вина (200 мл), чтобы жидкость покрывала мясо наполовину. Накрыть форму крышкой или фольгой и отправить в духовку на 1,5 часа. За 20 минут до готовности снять крышку, увеличить температуру до 180 градусов, чтобы соус слегка загустел, а мясо покрылось румяной корочкой. Подавать с картофельным пюре или пастой, обильно полив образовавшимся ароматным соусом.

Ранее мы поделились рецептом идеальной запеченной тыквы.

простые рецепты
быстрые рецепты
кролик
духовка
маринад
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Спецпредставитель президента России анонсировал обмен заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Часть ангара обрушилась на два автомобиля в Москве
В Кремле поддержали отключение мобильного интернета
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.