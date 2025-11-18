Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!

Гармоничное сочетание ароматного розмарина, пикантной горчицы и нежной сметаны создает невероятно богатый и насыщенный вкус, который по достоинству оценят даже самые искушенные гурманы. Идеальный вариант для праздничного ужина или особого случая.

Тушку кролика порционно нарубить и замариновать на 2–3 часа в смеси из оливкового масла (2 ст. л.), сметаны (200 г), дижонской горчицы (3 ст. л.), измельченного чеснока (4 зубчика) и 2 веточек свежего розмарина. Соль и черный перец добавить по вкусу. Духовку разогреть до 160 градусов. Маринованные кусочки обжарить на сковороде до золотистой корочки, затем переложить в огнеупорную форму. Оставшимся маринадом полить мясо, добавить немного бульона (250 мл) или белого сухого вина (200 мл), чтобы жидкость покрывала мясо наполовину. Накрыть форму крышкой или фольгой и отправить в духовку на 1,5 часа. За 20 минут до готовности снять крышку, увеличить температуру до 180 градусов, чтобы соус слегка загустел, а мясо покрылось румяной корочкой. Подавать с картофельным пюре или пастой, обильно полив образовавшимся ароматным соусом.

