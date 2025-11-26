День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:35

Францию уличили в нарушении свободы

Морозова: задержание SOS Donbass стало примером несоответствия слов и действий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Задержание членов французской ассоциации SOS Donbass, которая доставляла гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР, продемонстрировало, что свобода во Франции — это только слова, заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. По ее мнению, действия французских властей напоминают методы давления СБУ на Украине, передает ТАСС.

Печально наблюдать за тем, как государство, на словах ценящее свободу, гуманность и человеческие права превыше всего, на деле лицемерно применяет методы давления за гранью не только законности, но и совести, — подчеркнула Морозова.

Политик добавила, что задержания напоминают методы СБУ, которая с 2014 года систематически арестовывает сторонников ДНР в Украине, не стесняясь применять пытки, угрозы и шантаж. Морозова также отметила, что тесное сотрудничество ЕС с украинскими партнерами может влиять на их подходы, но выразила надежду, что гражданские институты стран Евросоюза не позволят создать тоталитарный режим в Европе.

Ранее посольство России во Франции сообщило, что поддерживает связь с семьей задержанной Анны Н., участницы ассоциации SOS Donbass, обвиняемой в шпионаже. Как отметили дипломаты, французские власти не проинформировали их о задержании. Готовится судебная защита для россиянки.

Франция
задержания
свобода
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Военные устроили госпереворот в африканской стране
В ФРГ потребовали от Еврокомиссии один документ по российским активам
Полиция нагрянула в рехаб для подростков в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.