Францию уличили в нарушении свободы

Задержание членов французской ассоциации SOS Donbass, которая доставляла гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР, продемонстрировало, что свобода во Франции — это только слова, заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. По ее мнению, действия французских властей напоминают методы давления СБУ на Украине, передает ТАСС.

Печально наблюдать за тем, как государство, на словах ценящее свободу, гуманность и человеческие права превыше всего, на деле лицемерно применяет методы давления за гранью не только законности, но и совести, — подчеркнула Морозова.

Политик добавила, что задержания напоминают методы СБУ, которая с 2014 года систематически арестовывает сторонников ДНР в Украине, не стесняясь применять пытки, угрозы и шантаж. Морозова также отметила, что тесное сотрудничество ЕС с украинскими партнерами может влиять на их подходы, но выразила надежду, что гражданские институты стран Евросоюза не позволят создать тоталитарный режим в Европе.

Ранее посольство России во Франции сообщило, что поддерживает связь с семьей задержанной Анны Н., участницы ассоциации SOS Donbass, обвиняемой в шпионаже. Как отметили дипломаты, французские власти не проинформировали их о задержании. Готовится судебная защита для россиянки.