Посольство впервые высказалось о задержании россиянки-волонтера во Франции Посольство подтвердило задержание россиянки по делу SOS Donbass во Франции

Посольство РФ во Франции поддерживает связь с семьей россиянки, задержанной по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass, сообщила пресс-служба дипведомства в комментарии ТАСС. Власти европейской страны не информировали российских дипломатов о произошедшем.

С самого начала развития событий внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с ее семьей, в том числе по вопросу оказания судебной защиты, — отметили в посольстве.

Накануне, 25 ноября, спецслужбы Франции задержали двух участников ассоциации по помощи жителям Донбасса. Их подозревают в якобы шпионаже в пользу Россию. Среди задержанных оказалась 40-летняя гражданка РФ Анна Н.

