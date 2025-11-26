День матери
26 ноября 2025 в 13:27

Посольство впервые высказалось о задержании россиянки-волонтера во Франции

Посольство подтвердило задержание россиянки по делу SOS Donbass во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посольство РФ во Франции поддерживает связь с семьей россиянки, задержанной по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass, сообщила пресс-служба дипведомства в комментарии ТАСС. Власти европейской страны не информировали российских дипломатов о произошедшем.

С самого начала развития событий внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с ее семьей, в том числе по вопросу оказания судебной защиты, — отметили в посольстве.

Накануне, 25 ноября, спецслужбы Франции задержали двух участников ассоциации по помощи жителям Донбасса. Их подозревают в якобы шпионаже в пользу Россию. Среди задержанных оказалась 40-летняя гражданка РФ Анна Н.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 50-летнего жителя Бердянска за шпионаж в пользу Украины. Раньше мужчина служил в украинских войсках ПВО и был противником проведения спецоперации. В Telegram он нашел проукраинский канал и через чат-бот с февраля по март 2023 года передавал собранные сведения о ВС РФ.

До этого россиянку приговорили к длительному сроку заключения за сбор и передачу противнику сведений о системах ПВО. Краснодарский краевой суд назначил 44-летней Наталье Лопатко наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Россия
Франция
задержания
посольства
Донбасс
