Фадеев рассказал, что такое российский суверенитет на самом деле

Фадеев: суверенитет для России заключается в свободе от внешнего воздействия

Валерий Фадеев Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суверенитет для России прежде всего заключается в свободе от внешнего влияния и воздействия, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время выступления на форуме «Сообщество». Он отдельно подчеркнул, что критиковать страну имеет право только тот, кто ее любит, передает корреспондент NEWS.ru.

Президент [России Владимир Путин] часто говорит о суверенитете. А ведь что такое суверенитет? Это свобода. Свобода от внешнего влияния, от внешнего воздействия. Мы тут у себя сами решим, как нам жить. <…> [Кинорежиссер] Никита Михалков часто об этом говорил: ты можешь критиковать свою страну, только если ты ее любишь. Тогда твоя критика настоящая и подлинная. А если ты ненавидишь собственную страну, презираешь ее, то у тебя нет никакого морального права ее критиковать, — отметил Фадеев.

Также глава СПЧ отмечал, что Запад дискредитирует доктрину о правах человека, когда использует ее в политических целях или для вмешательства во внутренние дела других государств. По его мнению, соответствующие процессы происходят уже давно, с 60–70-х годов прошлого века.

