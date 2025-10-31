В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека Фадеев: Запад использует доктрину о правах человека в политических целях

Запад дискредитирует доктрину о правах человека, когда использует ее в политических целях или для вмешательства во внутренние дела других государств, заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пленарной сессии «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра» форума «Сообщество». Трансляцию с мероприятия ведет Национальный центр «Россия». По мнению главы СПЧ, соответствующие процессы происходят уже давно, с 60-70-х годов прошлого века.

На Западе из-за действий лидирующих сил, к сожалению, происходит во многом дискредитация доктрины прав человека. Эта доктрина используется как инструмент для политической борьбы, для вмешательства во внутренние дела очень многих стран. Это не новость, это происходило еще в 60-70-х годах, полвека уже происходит, — рассказал Фадеев.

