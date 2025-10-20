Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 16:33

В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий

Член СПЧ Меркачева раскритиковала идею наказывать в России за диверсии с 14 лет

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Предложение о введении в России наказания за диверсии с 14 лет является нецелесообразным, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, особенности детской психологии могут приводить к тому, что подростки не всегда осознают последствий своих поступков.

Я поддерживаю ужесточение ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противозаконную деятельность. Взрослые должны нести ответственность и понимать, что если они вовлекают подростков, их ждет самое жесткое наказание. Но я категорически против снижения возраста уголовной ответственности для детей. Почему? Потому что дети и подростки в силу своей физиологии, особенности гормонального развития, психологии могут не понимать, что они делают, могут до конца не осознавать последствий, — пояснила Меркачева.

Она отметила, что возраст уголовной ответственности, установленный законодательством РФ, появился после длительных обсуждений. По словам Меркачевой, его разработали на основе исследований, проведенных выдающимися педагогами, психологами, психиатрами и криминологами советского времени.

Ранее появилась информация, что лидеры террористических групп будут отвечать за все преступления, совершенные их организациями. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. На сегодняшний день они несут ответственность только за создание группировки и руководство.

