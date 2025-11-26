День матери
26 ноября 2025 в 17:56

Каллас заявила о планах расширить миссию по подготовке ВСУ

Каллас: Евросоюз обсуждает расширение миссии по подготовке ВСУ на Украине

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press
Евросоюз обсуждает расширение миссии по подготовке ВСУ на территории Украины, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в объединении также приветствуют работу «коалиции желающих» по согласованию деталей военной поддержки Киева, а также того, что Европа и США могут предложить в этом направлении.

Мы сейчас прорабатываем эти детали, включая продление наших текущих миссий на Украине, — поделилась Каллас.

Глава дипломатии ЕС отметила, что объединение само внесет значительный вклад в систему гарантий безопасности. Сделать это планируется за счет финансирования, подготовки и поддержки оборонной промышленности.

Ранее Каллас заявила, что первым шагом к прекращению боевых действий на Украине должно стать прекращение огня. Так она прокомментировала подготовку США мирного плана по урегулированию конфликта.

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема тем временем заявил, что сегодня европейские страны не играют никакой роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за таких людей, как Каллас. Он назвал ее «одержимой войной психопаткой».

