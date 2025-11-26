День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:00

Военэксперт раскрыл причины дезертирства в рядах ВСУ

Военэксперт Козюлин: мобилизованные в ВСУ дезертируют из-за упадка духа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Отказы выполнять приказ ведут к массовому дезертирству, и это явление уже наблюдается на Украине в серьезном масштабе, сказал NEWS.ru завцентром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, причина тому — низкий моральный дух у большинства насильно мобилизованных в рядах ВСУ.

Тенденция дезертирства есть, безусловно, и уже не один год. Мы знаем из источников с Украины, что порядка 165 тысяч дезертиров сегодня. Точнее, столько дел возбуждено против дезертиров. На самом деле их, может быть, и больше: те, которые еще не заявлены в суд или договорились и ушли, а командир за них получает выплаты. Одним словом, это массовое явление на Украине, и это неудивительно, — сказал Козюлин.

Он подчеркнул, что у большинства мобилизованных украинцев сильный упадок духа, и это провоцирует их на дезертирство.

Мы же видим кадры, как силой людей забирают на фронт. Так что моральный дух у них, судя по всему, очень слабый. Последние недели российская армия нарастила темпы наступления, поэтому он падает еще ниже, — сказал Козюлин.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины. По словам Рогова, за последнее время к нему обратились более 50 украинцев по этому поводу.

СВО
ВСУ
потери ВСУ
дезертирство
