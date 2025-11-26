Тренер «Торпедо» высказался об уходе Карпина из «Динамо» Тренер Кононов поддержал решение Карпина уйти из «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов поддержал решение Валерия Карпина уйти из московского «Динамо» и сосредоточиться на работе тренера сборной России. В разговоре с «Чемпионатом» он подчеркнул, что совмещать две должности достаточно трудно.

Я согласен с тем, что тяжело совмещать работу в сборной России и в клубе, потому что есть много работы. Карпину большое уважение, что он всё-таки столько времени совмещал и работал в сборной и «Динамо». Это большая нагрузка, — пояснил Кононов.

По мнению тренера «Торпедо», Карпин понял, что пришло время выбирать. Он добавил, что Карпин выбрал сборную РФ.

