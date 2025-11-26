Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»

Иголку в шоколадку «Марс», которую чуть не съела калужская школьница, могли засунуть рабочие на складе, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, произошедший инцидент является частью негласного террора против России. Он отметил, что подобные действия направлены в первую очередь против детей, которые являются основными потребителями такой продукции.

Компания «Марс» бережет свое имя и репутацию. Я могу с большой долей вероятности сказать, что эта иголка, которую чуть не съела калужская школьница, была воткнута в батончик или грузчиками, которые разгружали товар, или теми людьми, кто собирал его уже непосредственно в самом магазине или на складе. Там работает большое количество мигрантов, от которых можно ожидать всего чего угодно, часть из них — приверженцы радикального исламизма. Против РФ объявлен негласный террор во всем. То, что мы увидели в шоколадке, — это тот же самый террор против людей, против детей, потому что такие батончики востребованы у детишек, — высказался Игнатов.

Он также добавил, что иголку могли засунуть в шоколадку без визуального нарушения целостности упаковки. Криминалист не исключил, что подобных батончиков в магазинах может быть множество.

Ранее стало известно, что в Калуге школьница чуть не съела шоколадный батончик с иголкой. Этим лакомством ее угостила одноклассница. Шоколадка была куплена в местном супермаркете. Впоследствии в российском подразделении компании «Марс» заявили, что на фабриках исключается попадание металлических предметов в продукцию. Там отметили, что каждое изделие проходит через металлодетекторы.