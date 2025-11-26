Эвелина Бледанс, Алика Смехова посетили вечер в честь 100-летия Плисецкой

В театре «У Никитских ворот» прошел праздничный вечер в честь 100-летия балерины Майи Плисецкой. На мероприятии презентовали интерьерный аромат, созданный по мотивам любимого парфюма балерины.

Гостям вечера показали спектакль «Я — Майя», это премьера, посвященная жизни и творчеству Плисецкой. Не балетная постановка — драма, сыгранная актерами театра.

«Нам хотелось передать атмосферу балетного мира, в котором возвышенная красота и низкая греховность иногда парадоксально сочетаются и приводят к конфликтам, неожиданным и весьма позорным. И тут как раз становится необходим образец служения высшему искусству — пример Майи Плисецкой. Ей мы посвящаем свою работу.

Она незримо присутствует в нашем сюжете, помогая утвердить честность и профессионализм в творчестве, требующем этической чистоплотности и высокого духовного порыва», — сказал о спектакле художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.

Мероприятие посетили актриса Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Серафима Низовская, певец Митя Фомин, балерина Анастасия Винокур и многие другие.