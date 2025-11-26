В Европе могут запретить соцсети для детей младше 16 лет

Европейский парламент может запретить социальные сети для детей младше 16 лет, говорится в пресс-релизе законодательного органа. Кроме того, предлагается принять меры по предотвращению развития зависимости у несовершеннолетних. Депутаты уже приняли соответствующую резолюцию.
Парламент предлагает гармонизированный минимальный цифровой возраст в 16 лет для доступа к социальным сетям, платформам для обмена видео и ИИ-компаньонам, при этом разрешив доступ детям от 13 до 16 лет с согласия родителей, — говорится в публикации.
Депутаты Европарламента также поддержали создание общерегионального приложения по проверке возраста. Кроме того, они одобрили идею формироваиня «кошелька» с цифровым удостоверением личности.
Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал запретить деструктивные интернет-проекты, такие как «Не принято обсуждать», чья деятельность направлена на подрыв традиционных семейных ценностей. По его мнению, формат таких шоу формирует у аудитории извращенную картину реальности.