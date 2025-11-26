День матери
26 ноября 2025 в 17:09

В Европе могут запретить соцсети для детей младше 16 лет

Депутаты Европарламента предложили запретить соцсети для детей до 16 лет

Европейский парламент может запретить социальные сети для детей младше 16 лет, говорится в пресс-релизе законодательного органа. Кроме того, предлагается принять меры по предотвращению развития зависимости у несовершеннолетних. Депутаты уже приняли соответствующую резолюцию.

Парламент предлагает гармонизированный минимальный цифровой возраст в 16 лет для доступа к социальным сетям, платформам для обмена видео и ИИ-компаньонам, при этом разрешив доступ детям от 13 до 16 лет с согласия родителей, — говорится в публикации.

Депутаты Европарламента также поддержали создание общерегионального приложения по проверке возраста. Кроме того, они одобрили идею формироваиня «кошелька» с цифровым удостоверением личности.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал запретить деструктивные интернет-проекты, такие как «Не принято обсуждать», чья деятельность направлена на подрыв традиционных семейных ценностей. По его мнению, формат таких шоу формирует у аудитории извращенную картину реальности.

